Peter Schmeichel: «Ronaldo sabe que não agiu da melhor forma»

Peter Schmeichel, no papel de comentador da Premier League, lamentou a reação de Cristiano Ronaldo no jogo com o Tottenham onde foi para o balneário antes do jogo acabar e, segundo o técnico Ten Hag, recusou-se a entrar nos minutos finais."Ronaldo sabe que não agiu da melhor forma e é triste estarmos a falar desta situação em vez das exibições do Manchester United. Ele vai ficar de fora deste jogo, mas já provou no passado que consegue reagir às situações adversas e eu acredito que vai fazê-lo novamente", afirmou o antigo guardião à 'Eleven', a estação que transmite o jogo entre o Chelsea e o Manchester United.O dinamarquês também abordou o momento do Sporting e revelou o desejo de ver a equipa de Rúben Amorim a ultrapassar o mau momento que atravessa. "Espero que a equipa melhore. Foram campeões recentemente e espero que voltem a fazê-lo", confessou o antigo guardião dos leões.