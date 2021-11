Phil Neville: «Cristiano Ronaldo deve agradecer-me, joguei naquele jogo com o Sporting»

"I think Cristiano's got to thank me a lot you know"



Phil Neville recordou o encontro entre Sporting e Manchester United, na inauguração do estádio de Alvalade em 2003, que se revelou decisivo para a saída de Cristiano Ronaldo dos leões para os red devils.O agora treinador do Inter Miami atuou na lateral direita da equipa na altura liderada por Alex Ferguson e lembrou como o internacional português, que na altura tinha 18 anos, "dançou" naquele encontro, de tal forma que convenceu os responsáveis do clube de Old Trafford a avançar para a sua contratação."Penso que Cristiano tem de me agradecer muito, porque joguei naquele jogo contra o Sporting, quando ele não parava de dançar pela ala, passando por mim", começou por referir, em declarações à 'Sky Sports'."Depois do jogo, Sir Alex [Ferguson] foi ter com ele e assinou no balneário. Eu joguei naquele jogo e em 90 minutos testemunhaámos alguém que seria muito especial, sem qualquer dúvida", sublinhou, antes de concluir: "É algo que não é muito comum de se dizer. Por isso, espero que depois do jogo ele venha falar comigo e me agradeça pelo esforço que fiz para que ele possa estar onde está hoje", brincou.Recorde-se que Phil Neville atuou ao lado de Cristiano Ronaldo durante duas épocas no Manchester United, entre 2003 e 2005, antes de rumar ao Everton, clube onde pendurou as chuteiras em 2013.