Piers Morgan após goleada sofrida pelo Man. United: «Ten Hag ainda não se demitiu?»

Has Ten Hag resigned yet? How can any Manchester United manager survive a performance & result that catastrophically dreadful? pic.twitter.com/YznBMaRmM7 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 6, 2023

Piers Morgan, jornalista britânico que fez a polémica entrevista a Cristiano Ronaldo, não perdeu a oportunidade de deixar um 'recado' a Erik ten Hag depois da humilhante derrota que o Manchester United sofreu visita ao Liverpool"O Ten Hag ainda não se demitiu? Como pode o treinador do Manchester United sobreviver a um desempenho e a um resultado tão catastroficamente terrível?", escreveu o amigo de CR7 no Twitter.Antes, Piers Morgan já tinha deixado outra 'bicada' aos red devils. "O karma é uma coisa engraçada", escreveu na mesma rede social, uma mensagem acompanhada por uma foto onde Morgan surge ao lado de Cristiano Ronaldo.O jornalista deixou, também uma mensagem para Rio Ferdinand em tom irónico - "estou aqui se precisares" - e outro recado a Erik ten Hag, que disse não ter perdido o sono na sequência da saída de Ronaldo. "Boa sorte com o teu sono, génio".Recorde-se que depois de ter dado a entrevista a Piers Morgan, onde deixou duras críticas ao clube e ao treinador, Cristiano Ronaldo rescindiu com o Manchester United, ainda antes do Mundial do Qatar, acabando por assinar um milionário contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita.













Hi mate @rioferdy5 - here if you need me. — Piers Morgan (@piersmorgan) March 5, 2023