Piers Morgan: «Se os adeptos estiverem felizes com a saída do Ronaldo, façam um exame à cabeça»

Piers Morgan contou numa entrevista televisiva que Cristiano Ronaldo está "feliz" por a sua situação com o Manchester United ter sido resolvida. Em declarações proferidas num programa de televisão, o jornalista que conduziu a polémica entrevista ao craque português disse mesmo ter ficado surpreendido por o caso se ter resolvido tão rapidamente.



"Surpreendeu-me a rapidez com que aconteceu, mas não me surpreende que o Cristiano Ronaldo deixe o Manchester United. Aparentemente por mútuo acordo. Duvido que tivesse acontecido sem a entrevista, as consequências foram enormes", explicou Morgan.



"Acredito que ele está feliz, está agora livre para continuar a carreira num clube que esperemos mostre mais respeito do que os atuais donos e diretores do Manchester United", prosseguiu o jornalista.



Morgan acrescentou que tem falado com Cristiano Ronaldo. "Tenho contacto diário com o Cristiano para garantir que ele está bem, tendo em conta tudo o que aconteceu. Foi tudo como ele quis, quis falar e sabia o que queria dizer. É o maior futebolista de sempre. É um ícone, com meio milhão de seguidores no Instagram, está no Mundial, o maior palco de todos, no meio de um drama enorme. Está habituado a situações destas, mas fartou-se da forma como estava a ser tratado. Foi apenas isso."



Depois, deixou um recado aos adeptos dos red devils: "Se estiverem felizes com a perda do Cristiano Ronaldo, é melhor que façam um exame à cabeça. Por para mim continua a ser um dos mel avançados do Mundo."