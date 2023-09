Piers Morgan e o caso Jadon Sancho: «Ronaldo tem razão em tudo o que disse sobre Ten Hag»

Piers Morgan falou esta segunda-feira sobre a derrota do Manchester United frente ao Arsenale deixou duras críticas ao treinador Ten Hag. O jornalista inglês, que entrevistou Cristiano Ronaldo antes do Mundial do Catar, recordou as declarações do internacional português sobre o técnico e ainda comentou o caso Jadon Sancho."São [Man. United] uma merda. Acho, sinceramente, que foi uma das equipas mais fracas do Manchester United que alguma vez defrontaram o Arsenal. Nunca vimos nada disto em qualquer das equipas de Ferguson. Quando Harry Maguire entrou, os adeptos do Arsenal aplaudiram. É um defesa da Inglaterra. Há algo de errado com o Manchester United", começou por referir à estação de rádio inglesa ‘talkSport’. "Se recuarmos à minha entrevista com Cristiano Ronaldo, tudo aquilo que ele disse sobre o clube, a estrutura e Ten Hag concretizou-se. Tinha razão em tudo aquilo que disse. Se olharmos para a questão de Jadon Sacho, é uma repetição do caso Cristiano Ronaldo. Ten Hag a criticar publicamente jogadores, jogadores a acharem que ele está enganado e a terem de vir a público. Chega uma altura em que Ten Hag tem de olhar para si mesmo. Ele está fora da realidade e é uma fragilidade do Manchester United".Recorde-se que Jadon Sancho foi excluído da ficha de jogo para o encontro com o Arsenal por causa da "performance nos treinos", justificação dada por Ten Hag, à qual o inglês"Por favor, não acreditem em tudo o que leem. Não permitirei que digam coisas completamente falsas. Estive muito bem nos treinos esta semana. Tenho sido o bode expiatório há muito tempo, o que não é justo".