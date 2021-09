«Pogba ainda não decidiu o seu futuro»: a revelação do irmão do craque do Manchester United

Mathias Pogba, irmão de Paul Pogba, foi convidado especial do programa 'El Chiringuito'. O atual jogador do ASM Belfort, equipa que milita na quinta divisão francesa de futebol, assumiu na noite desta segunda-feira que o internacional francês "ainda não decidiu o seu futuro" quando falta apenas uma temporada até ao final do seu contrato com o Manchester United (finda a junho de 2022).





POGBA NO HA DECIDIDO SU FUTURO



"Que juegue bien este año y YA HABLAREMOS..."



Así lo desveló su hermano, #MathiasPogba. pic.twitter.com/rRj9AJSXdV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 14, 2021

"De que estás à espera que te diga? Conta-me tudo. Hoje não posso ajudar-te [a revelar mais pormenores]. Atualmente, [Pogba] está muito bem [no Manchester United]. Cada temporada é diferente, tem o seu tempo. Agora, esta temporada, está muito bem. Havia muito 'blá blá blá'... mas onde está? A decisão é sua. Que jogue bem este ano e depois falaremos. Ainda não decidiu [o seu futuro]. É muito profissional. Está concentrado no que tem a fazer esta temporad", atirou Mathias Pogba.Estas declarações do irmão do médio-centro francês rapidamente tiveram repercussão nos meios de comunicação ingleses.