Pogba de regresso aos convocados do Manchester United três meses depois

Paul Pogba vai estar entre os convocados para a receção do Manchester United ao Middlesbrough, da segunda divisão, anunciou esta quinta-feira o técnico dos red devils, Ralf Rangnick. O médio francês estava afastado dos relvados desde novembro, altura em que contraiu uma lesão muscular ao serviço da seleção francesa, e regressou esta semana aos treinos.Com contrato até junho de 2022, e sem renovação à vista, Pogba, recorde-se, pode deixar Old Trafford no verão, quase seis anos depois do regresso.O Manchester United entra em campo na sexta-feira, às 20 horas, em jogo a contar para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra.