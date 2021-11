Pogba lesiona-se no treino da seleção francesa e pode não jogar mais este ano

Paul Pogba s'est blessé à la cuisse droite, après une frappe à l'entraînement. pic.twitter.com/jL260lhEt4 — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2021

Paul Pogba lesionou-se, esta segunda-feira, no treino da seleção francesa e pode ficar de fora o resto do ano. A rádio francesa RMC Sports adiantou que a lesão do jogador poderá obrigá-lo a parar entre oito a dez semanas, o que faria com que o médio voltasse aos relvados, na melhor das hipóteses, ainda até ao final de dezembro. Caso a recuperação se estenda, o gaulês só deverá voltar a jogar pelo Manchester United em 2022.Durante o treino dos Les Bleus, Pogba foi filmado com queixas na perna direita após realizar um remate. Entretanto, tanto a seleção francesa, como o Manchester United, já confirmaram que se trata de uma lesão na coxa direita do jogador, fazendo com que falhe os compromissos internacionais frente à Finlândia e ao Cazaquistão. Didier Deschamps chamou o médio da Roma, Jordan Veretout, para render o lesionado.O Manchester United informou entretanto que Paul Pogba irá regressar ao clube para fazer tratamento e nova bateria de exames à coxa.