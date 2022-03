Pogba passou por depressão com Mourinho no Man. United: «Questionava-me se tinha culpa...»

Paul Pogba confessou que passou por uma depressão em 2018, durante a temporada em que José Mourinho comandou o Manchester United."Já tive depressão durante a minha carreira. Às vezes não sabes o que és, só te queres isolar e estar sozinho. São sinais inconfundíveis. No meu caso, começou quando estava com José Mourinho no Man. United. Fazia perguntas a mim mesmo, questionava-me se tinha culpa porque era algo que nunca tinha vivido", revelou em entrevista ao jornal francês 'Le Figaro'.Questionado sobre os altos e baixos da sua relação com o treinador português, o médio gaulês explicou que foi algo que mudou de um dia para o outro. "Cheguei a ter uma grande relação com ele, toda a gente viu... e no dia seguinte, não sei o que se passou. Esta foi a parte estranha que vivi com Mourinho e nem eu posso explicar porque também não percebo".Pogba quis ainda contrariar a ideia de que os futebolistas "têm de ser felizes por ganharem muito dinheiro"."Todos os desportistas de elite passam por momentos assim, mas poucos falam. Inevitavelmente, é algo que vais sentir no corpo, na cabeça, e pode ser que fique assim um mês, um ano... ganhamos muito dinheiro e claro que não nos queixamos, mas isso não impede que passemos por momentos mais difíceis, como toda a gente na vida", explicou.E concluiu: "Temos sempre de ser felizes só porque ganhamos dinheiro? A vida não é assim. Não somos super-heróis, somos só seres humanos".