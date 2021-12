Pogba recupera de lesão no Dubai mas treinador do Man. United já deu a ordem: é para voltar

Ralf Rangnick ordenou que Paul Pogba regresse a Inglaterra, para completar a recuperação à lesão na coxa nas instalações do clube. O médio internacional francês tinha sido autorizado por Ole Gunnar Solskjaer a trabalhar no Dubai, mas o novo técnico quer o jogador francês em Manchester."Falámos ao telefone na terça-feira, ele ainda estava no Dubai. Deve voltar nas próximas horas e vamos encontrar-nos pessoalmente no domingo. Conversámos durante os 10 ou 15 minutos", contou Rangnick."Ele disse-me que está melhor, mas obviamente ainda não está em forma. Pelo que ouvi vai precisar de mais umas duas semanas até poder treinar outra vez e, porque esteve fora durante algum tempo, de outras duas para adquirir a forma necessária para jogar", prosseguiu o alemão.Pogba termina contrato com o Manchester United no final da época e em janeiro já pode começar a falar com outros clubes.