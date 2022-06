Polícia de Manchester entra com pedido nos tribunais para alargar liberdade condicional de Greenwood

O caso de Mason Greenwood, jogador do Manchester United que está a ser investigado por alegada agressão e violação a namorada, conheceu uma nova atualização esta quinta-feira com a entrada de um pedido nos tribunais, por parte da Polícia de Manchester, para estender a supervisão judicial - e consequente liberdade condicional - do internacional inglês.

Em liberdade condicional desde 30 de janeiro, depois de ter pago a fiança, o jovem avançado dos red devils poderá continuar em liberdade por mais tempo, uma vez que as autoridades ainda se encontram a apurar toda a verdade sobre o caso que saiu a público no início deste ano.

No próximo dia 23 [quinta-feira], haverá uma nova audiência no Tribunal de Manchester com o objetivo de aumentar o período de supervisão judicial de Mason Greenwood, cuja presença não é esperada. A audiência será realizada à porta fechada e, por isso, não contará também com a presença de público ou da comunicação social.

Recorde-se que Mason Greenwood foi detido em janeiro, depois de a polícia de Manchester ter recebido uma denúncia que dava conta de fotografias e vídeos publicados por uma mulher na Internet onde relatava ter sido sexualmente abusada e agredida pelo seu companheiro. Mason Greenwood foi o principal suspeito, uma vez que a alegada vítima era a sua namorada. O jogador do Manchester United chegou a passar três noites na cadeia, antes de sair em liberdade depois de pagar a fiança.

Em abril, a polícia de Manchester deu entrada de um pedido nos tribunais para que o jogador, que continua afastado do United, continuasse em liberdade condicional e sob supervisão judicial até meados de junho, prazo esse que está prestes a ser prolongado por tempo ainda a definir.