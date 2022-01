«Porquê eu? Por que me tiraste de campo?»: Rangnick revela conversa com Cristiano Ronaldo

O Manchester United voltou aos triunfos, ao vencer em casa do Brentford por 3-1 , mas a noite acabou com um caso no lado dos red devils, por conta da insatisfação de Cristiano Ronaldo ao ser substituído. Ralf Rangnick foi naturalmente questionado sobre o tema e, depois de ter falado à BT Sport , abordou a situação na conferência de imprensa. Aí até revelou o conteúdo da conversa com CR7."Ele disse-me 'porquê eu? Por que me tiraste de campo?' Eu disse-lhe que tinha de tomar a decisão pela equipa, pelo clube. Talvez dentro de alguns anos, quando for treinador, perceberá. Não esperava que ele me abraçasse depois de o ter tirado. Sei como pensam os goleadores e aquilo que os motiva, mas as minhas decisões são com base no interesse da equipa. Não tenho qualquer problema com o Cristiano", assegurou.