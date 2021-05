Pragas de ratos e fissuras no teto: Old Trafford está 'podre' e 'oxidado'

O estádio de Old Trafford é um dos mais emblemáticos do mundo - sobretudo com adeptos - mas está longe do esplendor de outrora, sobretudo no que diz respeito a comodidades. São muitos os que acusam os donos do clube de deixarem o estádio ao abandono e Gary Neville disse mesmo que o recinto está "podre" e "oxidado".





O 'Daily Mail' conta que o estado de Old Trafford deixa muitos adeptos consternados. Há buracos na cobertura e são necessárias obras urgentes na zona da tribuna. Em abril de 2019, um temporal levou a que parte do teto cedesse, com a água a cair sobre os assentos, situação que já havia ocorrido também em 2012, por altura dos Jogos Olímpicos, quando o estádio foi palco do jogo entre Espanha e Marrocos.Os arredores do recinto também estão ao abandono e os adeptos queixam-se do escasso investimento dos donos. O Manchester United gastou 118 milhões de libras (136 milhões de euros) no seu estádio nos últimos 11 anos, ao passo que o Liverpool despendeu 278 (319M) em melhoramentos em Anfield e o Manchester City 374 (430M) no Emirates.E como se não bastasse, ainda há os ratos. Old Trafford fica perto de um canal e já foram vistos roedores no estádio. Em janeiro de 2015, houve uma praga que até chegou à zona dos escritórios. Antes, em 2010 um rato correu pelo relvado durante um jogo com o West Ham...