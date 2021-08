Precedente pode dar o número 7 a Cristiano Ronaldo no Manchester United

A mudança de Cristiano Ronaldo para o Manchester United fez soar os alarmes do mundo do futebol, já que há a possibilidade de, mais uma vez (após a primeira temporada no Real Madrid), não termos o CR7. O dono da camisola com o número 7 é Edinson Cavani que até já se estreou na Premier League. A liga inglesa não permite que se troquem números no decorrer da temporada e, assim, teria de abrir uma exceção para Ronaldo.





Por isso, o caso apresenta-se bicudo, mas há um precedente que pode dar esperança ao internacional português, de 36 anos. No entanto, a história é um pouco insólita e depois disso a Premier League já estará precavida para género de situações.Na temporada 2011/12, o número 10 do Chelsea era Yossi Benayoun, extremo israelita, mas os blues contrataram Juan Mata ao Valencia que pretendia jogar com esse dorsal. Pois bem, os responsáveis do clube londrino fizeram o pedido à liga inglesa, mas garantiram que Benayoun, que já tinha jogado, estava de saída até ao final do mercado de transferências.A Premier League caiu no engodo e aprovou a mudança de número, com Mata a ficar com o 10. Mas, o jogador de Israel não foi transferido e ficou mesmo no Chelsea, sendo que depois o clube o inscreveu com o número 30.Um precedente que o Manchester United pode apresentar, caso apele para que a Premier League abra a tal exceção. A esperança de Ronaldo vestir a camisola 7, neste regresso a Old Trafford, mantém-se viva e podemos continuar a apelidar o craque, que até tem uma marca com esse nome, de CR7.