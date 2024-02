Premier League aprova compra de 25% do Manchester United por parte de Sir Jim Ratcliffe

A Premier League anunciou esta terça-feira que aceitou a aquisição de 25% do Manchester United por parte de Sir Jim Ratcliffe, bilionário britânico que detém o grupo INEOS, um negócio que estava praticamente confirmado desde 24 de dezembro de 2023, altura em que o próprio clube informou os seus adeptos sobre o acordo. Contudo, esta era uma aquisição que necessitava do parecer do Conselho de Administração da Premier League, confirmação que chegou esta terça-feira.

Em comunicado emitido hoje no site oficial da competição, a Premier League informou ainda que o empresário também injetou 300 milhões de dólares, cerca de 280 milhões de euros à conversão atual, no clube, isto para futuros investimentos em Old Trafford.





Esta é a primeira compra que acontece na Premier League desde que a Liga inglesa promoveu, em março do ano passado, algumas mudanças nas regras de supervisão neste tipo de processos de aquisição.Fica a faltar apenas a aprovação da Federação Inglesa de futebol (FA) para que esta operação seja totalmente oficial."A aquisição de 25 por cento do Manchester United por Sir Jim Ratcliffe e o investimento adicional de 300 milhões de dólares no clube foram aprovados pelo Conselho da Premier League, após a conclusão do Teste de Proprietários e Diretores.O Conselho concordou com a mudança na estrutura acionista do clube na semana passada e isso foi agora oficialmente ratificado por um Painel de Supervisão Independente. A Carta dos Proprietários da Premier League também foi assinada.Esta é a primeira aquisição do Controlo a ser revista e a ser aprovada por um novo Painel de Supervisão Independente após alterações no processo que foram aprovadas pelos clubes da Premier League em março de 2023.A Premier League aguarda agora a confirmação da conclusão da transação", pode ler-se.