Presidente do Al-Hilal confirma proposta por Ronaldo e garante: «Dinheiro nunca foi problema»

Foi uma das grandes bombas do mercado e agora é confirmada pela voz do responsável pela mesma: uma equipa saudita, no caso o Al-Hilal, apresentou mesmo uma milionária oferta a Cristiano Ronaldo, tal como havia adiantado a 13 de julho . Houve negociações, segundo o líder dos sauditas, mas tudo terá ficado comprometido por uma sanção aplicada pelo TAS ao emblema árabe. E CR7 recusaria aí a chance de deixar o Man. United para rumar ao futebol da Arábia Saudita."Sim, negociámos com o Ronaldo. O problema nunca foi dinheiro, porque o Al-Hilal é capaz de contratar as estrelas do Mundo. O problema esteve na decisão do TAS, que nos impediu de contratar jogadores. Não deixámos de negociar com futebolistas pese embora a sanção, mas tentámos sempre atrasar a entrar na fase final das negociações até que a situação ficasse resolvida", explicou Fahad ben Nafel, o líder do emblema de Ríade, em conversa com o canal de YouTube 'Thamanya'.Refira-se que esta sanção impede o Al-Hilal de inscrever jogadores em duas janelas de transferências, devido à condenação no caso Mohamed Kanno, depois do jogador ter assinado dois contratos com intervenção direta do Al-Hilal.