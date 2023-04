Qataris apresentam proposta recorde de 5,6 mil milhões de euros pelo Man. United

Cinco mil milhões de libras. Qualquer coisa como 5,6 mil milhões de euros. É este o valor da oferta apresentada pelo grupo de investidores qataris liderado por Sheikh Jassim para adquirir o Manchester United. A proposta foi submetida esta noite, a poucos minutos do final do período oficial desta terceira ronda de ofertas, e coloca os qataris como mais fortes candidatos a ficar com o clube que neste momento pertence à família Glazer.Esta oferta, caso seja aceite, representaria um novo recorde mundial no que a clubes diz respeito, já que supera os 5,42 mil milhões pagos pelos Washington Commanders, da NFL, mas a verdade é que ainda fica aquém dos 6,8 mil milhões que os Glazer estariam inicialmente a pedir. Ainda assim, de acordo com a Sky Sports, há no seio da proposta qatari a sensação de que esta proposta tem tudo para ser aceite.Além dos milhões vindos do Médio Oriente, em cima da hora foi também apresentada a oferta da INEOS, grupo liderado por Sir Jim Ratcliffe. No caso deste último, a proposta apresentada diz respeito apenas a 50% do capital dos red devils, ficando os Glazers com uma participação minoritária.Fechado o período de apresentação de ofertas, segue-se a análise das mesmas, uma vez com a ajuda do Raine Group, o mesmo grupo que fechou a compra do Chelsea por parte de Todd Boehly.