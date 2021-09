Quando o plantel do United ficou retido em Alvalade para levar Ronaldo: «Três horas no estacionamento...»

A 6 de agosto de 2003 o Sporting defrontou e venceu o Manchester United na inauguração do novo estádio de Alvalade. Uma partida histórica e marcante para o clube leonino, mas também para Cristiano Ronaldo. Com uma exibição de gala, o então camisola '28' do Sporting, com apenas 18 anos, deixou Alex Ferguson e o plantel dos red devils rendidos ao seu talento, o que fez com que o experiente treinador escocês tomasse a decisão de contratá-lo de imediato.





"Tínhamos acabado de viajar de Chicago [Estados Unidos] para Portugal e disputámos um jogo de pré-época contra o Sporting. Saímos do avião, comemos alguma coisa e estávamos completamente exaustos. Entrámos em campo e aquele rapaz [Cristiano Ronaldo] era simplesmente eletrizante. Só ficámos a olhar para ele e a pensar 'uau'!", começa por recordar o antigo médio inglês dos red devils, que foi titular nessa partida, em declarações à casa de apostas Ladbrokes.Mas as negociações entre o clube inglês e o Sporting, que decorreram logo após o encontro, fizeram os jogadores do United entrar em desespero... no interior do autocarro. "Depois do jogo estávamos todos a dar desculpas uns aos outros, todos cansados. Fizemos um jogo horrível e tivemos de ficar três horas à espera no estacionamento. Já estavam todos a ficar fulos porque só queríamos ir embora dali, mas o treinador e o David Gill [CEO do United naquela época] estavam dentro do estádio a contratar o Cristiano Ronaldo", acrescenta Butt.Curiosamente, apenas 10 dias depois, o antigo internacional britânico deu lugar a Cristiano Ronaldo, aos 61 minutos, no Manchester United-Bolton, que marcou a estreia do internacional português pelos red devils. E o resto... é história.