Rangnick: «Há falta sobre Elanga no golo do Atlético Madrid»

Apesar da eliminação do Manchester United nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, após derrota (0-1) na receção ao Atlético Madrid, Ralf Rangnick considerou que a equipa realizou uma primeira parte dentro do que esperava."Penso que fizemos uma primeira parte muito boa, exatamente da forma que queríamos jogar com alto nível de energia, mas não conseguimos converter isso em um ou dois golos. Tivemos alguns bons momentos em que deveríamos ter marcado, mas não o fizemos. Sofrer aquele golo de contra-ataque pouco antes do intervalo não nos facilitou a vida", frisou em declarações à 'BT Sport', apontando o dedo à equipa de arbitragem."Foi difícil no segundo tempo, sempre [a ser] interrompido. Havia sempre alguém deitado no chão. Houve algumas decisões curiosas da arbitragem. Não diria que foram decisivas, mas aconteceram muitas vezes por causa da perda de tempo. Quatro minutos de compensação no final foi uma piada para mim", afirmou, tendo ainda apontado como faltoso o lance que termina no golo decisivo de Renan Lodi."Foi falta sobre Anthony Elanga, mas o árbitro e o assistente não viram dessa forma. Para mim, esse foi o único momento real, e o golo anulado, com que eles mais criaram perigo. Apesar disso, defendemos bem e fomos compactos nos seus momentos de transição. Não há nada que possa apontar à equipa no primeiro tempo", sustentou, deixando elogios à defesa do Atlético Madrid e a Oblak."Sabemos que eles são bons na defesa. Tivemos um ou dois momentos no segundo tempo e o guarda-redes respondeu sempre com defesas brilhantes. Tínhamos plena consciência de que contra estas equipas precisamos de marcar primeiro", concluiu.