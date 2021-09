Rainha de Inglaterra pede 80 camisolas de Cristiano Ronaldo e quer uma com autógrafo exclusivo

A falange de apoio de Cristiano Ronaldo não conhece limites e nem a realeza fica indiferente ao talento do capitão da Seleção Nacional. A mais recente prova disso mesmo foi esta quarta-feira revelada pela plataforma 'Sport Innovation Society', que dá conta de um pedido feito pela Rainha de Inglaterra, a requisitar 80 camisolas do Manchester United com o nome do avançado português nas costas para distribuir ao seu staff, mas também uma exclusiva, na qual pede uma dedicatória especial por parte de CR7.





Diz-se em Inglaterra que esta será a primeira vez que Isabel II pede um autógrafo a figura pública...