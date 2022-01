Ralf Rangnick: «Cristiano Ronaldo? É normal, um avançado quer sempre marcar golos»

Ralf Rangnick comentou a frustração de Cristiano Ronaldo ao ser substituído no decorrer da segunda parte do encontro frente ao Brentford, numa altura em que o Manchester United vencia a equipa da casa por 0-2."É normal, um avançado quer sempre marcar golos, mas ele regressou de uma pequena lesão e o mais importante foi lembrar que temos mais um jogo pela frente. Tal como aconteceu no Villa Park, nós tínhamos de defender a liderança no marcador e o mais importante era voltarmos a uma linha com cinco defesas e, apesar de não termos conseguido manter a baliza a zeros, foi importante que nada de mais acontecesse", justificou o técnico dos red devils, em declarações no final da partida, citadas pela BBC Sport."Quando marcámos o terceiro golo, ele não estava contente, mas ele regressou há pouco de uma lesão. Fiquei contente por tê-lo disponível para o jogo de hoje. Eu disse-lhe, quando ainda estávamos a ganhar por 2-0, que tínhamos de aprender alguma coisa com aquilo que aconteceu em Villa Park. Depois desse jogo estava chateado comigo mesmo por não ter trocado a equipa outra vez para uma linha de cinco defesas. Hoje aconteceu o mesmo e eu não queria cometer o mesmo erro duas vezes", acrescentou, revelando os conselhos que deu a Cristiano Ronaldo no final do jogo: "Depois, disse-lhe: 'Ouve, Cristiano. Tu com 36 anos estás em grande forma, mas quando fores treinador começarás a ver como um. O meu trabalho é tomar decisões para o melhor da equipa e do clube. Espero que vejas as coisas dessa forma."