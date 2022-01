Ralf Rangnick elogia Wolves de Bruno Lage: «Foram a melhor equipa contra quem já jogámos»

Logo após o final do encontro em Old Trafford, que terminou com um triunfo (1-0) do Wolverhampton sobre o Manchester United, Ralf Rangnick não teve quaisquer problemas em assumir que os lobos foram "a melhor equipa" que os red devils defrontaram desde que o alemão assumiu o comando técnico da equipa.





"Não estivemos bem individual e coletivamente. Na primeira parte tivemos muitos problemas em mantê-los afastados da nossa baliza. Na segunda parte alterámos para uma linha defensiva com três centrais e tivemos mais controlo durante 15 minutos, onde podíamos ter marcado. Sobre o golo que sofremos, tínhamos jogadores suficientes dentro da grande área. O cruzamento foi aliviado pelo Jones, mas o golo que acabámos por sofrer foi idêntico a muitos outros que já sofremos esta temporada. O Moutinho conseguiu rematar sem marcação, sem problemas, sem pressão. Estamos muito desapontados com o resultado e com algumas partes da nossa exibição", começou por dizer o técnico alemão do Manchester United, em declarações à 'Sky Sports, citadas pela 'BBC'.De seguida, Ralf Rangnick aproveitou para elogiar a formação de Bruno Lage. "O Wolverhampton foi a melhor equipa contra quem já jogámos. Tivemos mais problemas hoje do que nos outros jogos", atirou, continuando: "Eles estavam a jogar com quatro ou cinco médios e nós tivemos problemas em controlar essa parte específica do campo. Decidimos mudar o nosso sistema tático e tivemos mais controlo - eles não criaram muitas ocasiões - mas falhámos as oportunidades que íamos criando e tenho de admitir que eles mereceram ganhar.""Não pressionámos, de todo. Nós tentámos, mas não conseguimos chegar às zonas de pressão como queríamos. Eles tinham uma grande afluência de jogadores no meio-campo e conseguiam sempre sair através dos extremos. Nós só tivemos a oportunidade de treinar duas ou três semanas com o grupo e ainda tivemos de fechar o centro de treinos. Já tivemos alguns resultados. Em momentos jogámos bem, mas hoje temos de admitir que eles foram melhores do que nós.""O jogo mostrou que nós ainda temos muito trabalho a fazer. Cometemos muitos erros não forçados. Não quero falar sobre exibições individuais dos jogadores. É um problema de toda a equipa. Não faria qualquer sentido.""Temos de analisar individualmente cada jogo. Até ao momento conseguimos somar 10 de 12 pontos possíveis. Hoje sofremos a nossa primeira derrota frente a uma boa equipa. Eles não marcam muitos golos, mas hoje marcaram o único golo da partida. Hoje foi, sobretudo, sobre quem conseguiu marcar primeiro", terminou.