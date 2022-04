Ralf Rangnick: «Foi embaraçoso, desapontante e talvez até humilhante»

Pela segunda vez esta temporada, depois do 5-0 de Old Trafford, o Manchester United foi goleado pelo Liverpool (0-4) e na hora de analisar a partida o técnico Ralf Rangnick não teve meias palavras. Assumiu que a entrada em jogo foi para esquecer e apontou que os red devils neste momento estão seis anos atrás dos rivais de Anfield."Não acredito que uma tática diferente no começo mudasse alguma coisa. O primeiro golo que sofremos, não estava nos planos estar tão subido no campo e sofrer num contra-ataque aos cinco minutos. Isso mudou o jogo. Simplesmente não fomos bons o suficiente na primeira parte. Não ganhámos primeiras nem segundas bolas. Fomos sempre piores nos aspetos relevantes do jogo. Na segunda parte mudámos um centro pelo Sancho e nos primeiros 25 minutos fomos melhores, com pressão na bola aqui e ali. Tivemos dois ou três momentos, mas o terceiro golo matou o jogo", começou por admitir o treinador alemão, à BBC.Rangnick não teve meias palavras na hora de falar do que sente após este resultado. "É embaraçoso, desapontante e talvez até humilhante. Temos de aceitar que eles estão seis anos à nossa frente neste momento. Quando o Jurgen Klopp chegou, mudaram o clube e levaram não só uma equipa mas também um clube e uma cidade a outro nível. É isso que precisa de nos acontecer na próxima janela de transferências", considerou o treinador.