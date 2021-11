Rangnick pode substituir Solskjaer: ex-diretor desportivo do Leipzig levará reforços de peso

Solskjaer continua debaixo de grande pressão no comando técnico do Manchester United. Apesar de não haver evidências de que o norueguês vá ser despedido para já, mesmo após a derrota com o Manchester City (), a direção dos red devils continua em busca de possíveis alvos para substituir o treinador, caso os resultados não melhorem. O mais recente nome avançado para substituir Solskjaer é Ralf Rangnick.De acordo com o jornal ‘Manchester Evening News’, Rangnick, ex-diretor desportivo do RB Salzburg e do Leipzig, será um dos favoritos ao lugar e, caso siga para Old Trafford, não irá sozinho, mas sim com quatro reforços de peso.Os jogadores que seguiriam com o ex-diretor desportivo alemão seriam Denis Zakaria (Borussia M’Gladbach), Nordi Mukiele (Leipzig), Dani Olmo (Leipzig) e Erling Haaland (Borussia Dortmund). Três destes possíveis reforços são velhos conhecidos de Ragnick, com passado ou presente nas equipas do grupo Red Bull, nas quais o alemão desempenhou o cargo de diretor desportivo. O único que não tem qualquer ligação com o possível alvo do Manchester United é Zakaria.