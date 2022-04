Ralf Rangnick rendido a Cristiano Ronaldo: «Não é normal a atitude que tem aos 37 anos»

Cristiano Ronaldo salvou o Manchester United da derrota ao marcar o golo do empate diante do Chelsea , mas para Ralf Rangnick a atuação do português valeu pelo seu todo. De tal forma que, numa altura em que se especula se CR7 encaixará ou não na equipa do próximo ano, o alemão não teve dúvidas em dizer que o português pode ajudar... e muito."Mostrámos uma boa reação na segunda parte e foi uma grande finalização do Cristiano Ronaldo. Na primeira parte tivemos alguns problemas e precisámos de algumas boas defesas do David de Gea. Na segunda parte estivemos melhor, com maior controlo. Dá para ver que são uma equipa de topo, não é por acaso que ganharam a Champions; nós não temos muita confiança e temos oito jogadores ausentes. E mesmo que tenha sido um empate com sorte, merecemos. Por vezes vimos o espaço livre, mas eles jogaram com o melhor onze e nós tínhamos jogadores ausentes. Tivemos problemas na defesa, não fomos compactos e físicos o suficiente", começou por comentar o técnico alemão, à Sky Sports.Já sobre Cristiano Ronaldo... só elogios. "Não foi apenas pelo golo que marcou, mas toda a sua exibição. A atitude que tem aos 37 anos, não é normal. Se continuar a jogar assim, como fez hoje, pode ser uma grande ajuda para esta equipa. Será uma decisão de ambos [Ronaldo e Ten Hag] quanto ao futuro, mas a exibição de hoje foi muito boa", elogiou o técnico.