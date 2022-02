Ralf Rangnick: «Se tivéssemos jogado mais 10 minutos tínhamos ganho o jogo»

Ralf Rangnick lamentou a má exibição do Manchester United na primeira parte diante do Atlético Madrid, a qual considerou ter melhorado na etapa complementar. Após o empate na capital espanhola, o técnico dos red devils revelou acreditar que, se o jogo tivesse mais 10 minutos, a sua equipa tinha ganho."Depois do que fizemos na primeira parte, só podíamos melhorar na segunda. Ainda não consigo acreditar na forma como jogámos no primeiro tempo. Jogámos sem convicção, agressividade e por isso é que andámos a lugar. Melhorámos na segunda parte, com mais posse junto das áreas que mereciam e se tivéssemos jogado mais 10 minutos, tínhamos ganho o jogo. Temos de fazer melhor do que aquilo que fizemos na primeira parte. Estou muito desapontado com o que fizemos nesse período", começou por referir à BT Sport, após o encontro."Com bola fomos demasiado apreensivos e não corremos riscos. Jogar apenas no nosso meio-campo é difícil contra equipas como o Atlético. O golo deles foi difícil de defender: um grande cruzamento e uma boa finalização. Temos de jogar com mais convicção com bola e correr mais. É assim que devemos jogar contra eles", acrescentou, deixando elogios a Elanga, jovem avançado que apontou o golo dos red devils."A forma como joga parece um sonho tornado realidade. É uma alegria vê-lo jogar. Espero que alguns jovens o vejam como exemplo. O futebol é um desporto importante, e ainda mais para os adeptos, e um jogo com bola. É isso que espero que façamos na segunda mão", realçou, olhando já ao encontro em Old Trafford a 15 de março."Na segunda parte mostrámos alguns momentos a forma como temos de jogar. Será diferente em casa perante 75 mil adeptos e com mais motivação do que na primeira parte [do jogo]", finalizou.