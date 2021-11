Ralf Rangnick vai ser treinador interino do Manchester United

Ralf Rangnick está muito próximo de assumir o cargo de treinador interino do Manchester United até final da temporada, revela a imprensa inglesa. Segundo a 'Sky Sports' há mesmo a hipótese de o alemão continuar depois em Old Trafford nos dois anos seguintes, mas como consultor.Aos 63 anos, Rangnick é atualmente o diretor desportivo e de desenvolvimento do Lokomotiv Moscovo, clube do qual teria de desvincular-se. Recorde-se que Michael Carrick assumiu o comando da equipa no imediato, logo após o despedimento de Ole Gunnar Solskjaer, e assim continuará até à chegada de um técnico interino, que deverá ser Rangnick.O alemão destacou-se ao serviço do RB Leipzig, clube que levou à 3.ª posição na Bundesliga e à qualificação para a Liga dos Campeões.