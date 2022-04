Rangnick 'aconselha' Manchester United: «Boas contratações e o melhor treinador possível»

Ralf Rangnick assumiu a liderança interina do Manchester United há menos de cinco meses e não ganha para as dores de cabeça. O treinador alemão não tem conseguido os resultados que os adeptos desejam, está na luta pelo quarto lugar e já foi eliminado da Liga dos Campeões. Consciente que tem os dias contados em Old Trafford, o técnico explica, numa entrevista à 'Sky Sports' o que deveria ser feito já no verão."É óbvio que alguma coisa tem de mudar, alguma coisa tem de ser reconstruída no verão. A equipa precisa de jogadores mais talentosos, com 'fome', que queiram realmente desenvolver as suas carreiras", considera o técnico germânico."Não creio que seja necessário assinar com grandes nomes, para mim o mais importante é ser-se competitivo, ter 'fome', encarar a vinda para o clube não apenas como um grande contrato mas como um passo lógico na carreira. Se isso acontecer, então haverá um nível de motivação, de ambição e de inspiração completamente diferente, seja qual for o clube. Esse tem de ser o grande objetivo para a janela de transferências no próximo verão", aconselha Rangnick.O técnico dá o exemplo do que o seu compatriota Jurgen Klopp fez no Liverpool. "Quando ele chegou, há cinco anos e meio, foi no início da época, mas acabaram a Premier League em 8.º. Jogaram uma final europeia e perderam e a partir da janela de transferências daquele verão, se compararem o onze daquela final com o de agora, há jogadores que ainda lá estão, como o Henderson e o Firmino por exemplo. Mas fizeram contratações de topo, como o Virgil van Dijk, o Sadio Mane e o Mo Salah, que os levou a dar um passo em frente."E deixou uma conclusão: "Isto mostra que é possível, mas é preciso ter qualidade, um bom processo de recrutamento de jogadores e o melhor treinador possível."