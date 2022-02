Rangnick assume falhas no Man. United

Na ressaca da eliminação na Taça, Rangnick assumiu, no lançamento do duelo de hoje com o Burnley, para a Premier, que o United tem falhado em dois aspetos. “Primeiro, estamos a desperdiçar muitas oportunidades. Depois, os 10 segundos antes do golo sofrido no último jogo. Estávamos numa situação perfeita, mas não recuperámos a bola e ficámos em desvantagem numérica na nossa própria área”, explicou o técnico, que não pode contar com Alex Telles e Fred, infetados com Covid-19.

Greenwood ‘perde’ Nike

A Nike rescindiu o contrato de patrocínio que havia assinado com Greenwood, extremo do United que foi detido por agredir e tentar violar a namorada.