Rangnick confirma pedido de Martial para deixar o Man. United

Ralf Rangnick confirmou este domingo que Anthony Martial expressou a sua vontade em deixar o Manchester United no mercado de inverno, em face da falta de minutos de jogo nesta primeira metade da época. Ainda assim, o treinador interino dos red devils não parece lá muito inclinado a aceitar."Falámos e ele explicou-me que está no Man. United há sete anos e que sente esta como a altura certa para uma mudança, para ir para outro lado. Creio que, por um lado, é algo que podemos entender. Mas por outro temos de ver a situação do clube. Estamos numa época de Covid, temos três competições nas quais temos elevadas ambições e queremos ser o mais bem sucedidos possível. Qualquer mudança não deve ser apenas do interesse do jogador, mas também do clube. E até agora não houve qualquer oferta de outro clube e, enquanto for esse o caso, ele vai ficar", disse o alemão.