Rangnick deixa alerta a Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes

O Manchester United recebe amanhã o West Ham, mas a irritação de Cristiano Ronaldo depois de ser substituído frente ao Brentford, na quarta-feira, ainda dá que falar. E se Ralf Rangnick até admite compreender a reação de CR7, não deixou de fazer hoje um alerta claro ao português."Não devemos fazer muito barulho com isso. Expliquei a Ronaldo durante o jogo. Disse-lhe que o trabalho do treinador é ajudar a equipa a vencer. Estivemos melhor. A única questão foi quem deveria sair. Ele perguntou-me porque é que o escolhi e não um dos jogadores mais jovens. O futebol obriga tomar uma decisão no momento certo. Não foi a primeira vez que ele foi substituído na sua carreira", começou por recordar o técnico alemão durante a conferência de imprensa do jogo de amanhã.Mas, depois, mostrou-se mais incisivo. "Um jogador como Ronaldo não gosta de ser substituído. A sua reação foi emocional. Isso não é problema. Sei como os jogadores ofensivos reagem a isto, mas é também uma questão de pontos. A equipa é mais importante do que qualquer um. Bruno Fernandes quando o jogo acabou também não estava satisfeito, mas o que importa são os interesses da equipa e do clube", avisou Rangnick.Quem mereceu elogios do treinador dos red devils foi Diogo Dalot, que tem estado em grande forma nas últimas semanas. "Ofensivamente, o Diogo tem muitos recursos, porque é um jogador que tanto consegue fazer muitos cruzamentos a partir da ala, como é igualmente capaz de enfrentar os adversários em situações de um para um e dribling", lembrou Rangnick. "Ele é um lateral mais ofensivo, mas isso é normal. Existem bastantes laterais noutros clubes em situação semelhante, e muitos deles até começaram por jogar a extremo, por isso estou contente com o desenvolvimento do Diogo e do Alex Telles até ao momento", concluiu.