Rangnick deixa elogios a Cristiano Ronaldo e aborda o futuro de CR7

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ralf Rangnick deixou elogios a Cristiano Ronaldo depois de o craque português ter assinado um hat trick na vitória caseira ( 3-2 ) do Manchester United sobre o Norwich, para a Premier League."Uma vez mais, mostrou contra o Tottenham e também hoje que pode ser quem faz a diferença: em momentos como este, em jogos como este... não é uma coincidência ele ser o melhor marcador da história. Mostrou isso hoje, novamente. Não foram golos fáceis, foi tremendo", afirmou o treinador dos red devils.Questionado sobre a notícia que dá conta de que Erik ten Hag, provável próximo treinador do United, quer dispensar Ronaldo caso assuma o banco da equipa, Rangnick 'chutou' para canto: "Isso não é uma decisão minha. Cristiano tem mais outro ano de contrato. Essa decisão terá de ser o novo treinador a tomar, em conjunto com a direção."