Rangnick e a passagem pelo United: «Ao fim de duas semanas já sabia onde estavam os problemas»

A passagem de Ralf Rangnick pelo Manchester United não foi propriamente brilhante. Em 29 jogos no comando técnico dos red devils, o experiente treinador alemão, que hoje orienta a seleção austríaca, somou apenas 11 vitórias, que levaram a equipa a terminar a temporada apenas no 6.º lugar da Premier League (acesso direto à fase de grupos da Liga Europa).

Contudo, no período em que Ralf Rangnick esteve em serviço em Old Trafford, já o Manchester United estava 'mergulhado' numa profunda crise de resultados. Mas segundo o técnico, que hoje concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal austríaco 'Der Standard', chegaram-lhe duas semanas nas instalações do clube para perceber o que estava de errado.

"Quer como treinador ou como diretor desportivo, é muito sobre ser-se capaz de se desenvolver [o clube], minimizar ao máximo o fator surpresa [do adversário] e construir uma equipa numa direção em que tu és quem controla o jogo e um certo tipo de futebol para criar significativamente mais chances do que aquelas que possas permitir ao teu adversário. O Manchester United não precisaria de seis meses para fazer tal coisa. Ao fim de duas semanas já era claro para mim onde estavam os problemas e como deveríamos resolvê-los - mas a questão que fica é se realmente estás disposto a fazer essas mudanças", revelou.

Questionado sobre a possibilidade de convocar Cristiano Ronaldo para a Seleção da Áustria, caso o avançado português fosse austríaco, Ralf Rangnick respondeu de forma muito incisiva. "Ele não é austríaco."