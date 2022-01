Rangnick e a reação de Ronaldo: «Não foi bom para ninguém, muito menos à frente das câmaras»

A polémica em torno da substituição de Cristiano Ronaldo frente ao Brentford continua a ser tema de debate em Inglaterra e nem o triunfo do Manchester United sobre o West Ham, por 1-0, deu menos destaque ao assunto.





Em declarações no final da partida deste sábado, em Old Trafford, Ralf Rangnick voltou a comentar a atitude do internacional português na jornada anterior, assumindo que o comportamento avançado não foi benéfico para ninguém no clube."Não o culpo pela reação que teve, mas obviamente que qualquer treinador desejaria que não tivesse sido tão emocional e muito menos à frente das câmaras pois não penso que tenha sido bom para ninguém: nem para ele, nem para os companheiros de equipa. É um desporto emocionante e os jogadores respondem de forma emotiva. Não levei para o lado pessoal", começou por dizer, em declarações citadas pelo 'The Guardian'.Ralf Rangnick diz que Cristiano Ronaldo já teve comportamentos semelhantes com outros treinadores, o que demonstra que o seu desagrado não é com quem está à frente do comando técnico, mas sim fruto da "sua própria ambição e desejo de ficar em campo".

"Eu não vi ou interpretei como se ele me estivesse a desafiar. Esta não foi a primeira vez [que Cristiano Ronaldo teve este tipo de reações], se der uma olhada nos momentos em que Sir Alex [Ferguson] ou até outros treinadores o substituíram, podem ver que a sua reação foi bastante semelhante, o que mostra que nada tem a ver com o treinador. É sobre a sua própria ambição e desejo de ficar em campo", acrescentou, rematando: "O futebol é um desporto de equipa e para nós é importante tirar o máximo proveito de cada jogo, o máximo de pontos possíveis, e é uma decisão de cada treinador sobre o que realmente a equipa precisa para vencer um jogo. Não sou alguém que no final diz que tudo correu de forma perfeita, mas neste caso tudo correu como planeado."