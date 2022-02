Rangnick 'incendeia' balneário do Man. United: jogadores revoltados com atitude do treinador

O Manchester United não vive um bom momento dentro de campo e isso já está a ter repercussões… fora dele. Segundo o ‘The Sun’, o balneário dos red devils está furioso com o treinador Ralf Rangnick pela maneira como este abordou a ausência de Jesse Lingard, referindo em conferência de imprensa o motivo do médio ter ficado de fora da derrota para a Taça de Inglaterra frente ao Middlesbrough (7-8 em penáltis, 1-1 após o tempo regulamentar)."O Jesse [Lingard] pediu se podia ter uns dias de folga para limpar a cabeça. Vai voltar aos treinos na segunda-feira e fará parte do plantel", revelou o técnico alemão, que não tardou em esperar por reações vindas do universo dos red devils."É hora de estarmos todos unidos, não de sair a público com temas que possam provocar divisões na equipa. Não é a forma de fazer as coisas no Manchester United, sair e abordar estes temas nos meios de comunicação", revelou ao diário inglês fonte do clube.Recorde-se que o Manchester United viveu recentemente momentos de sobressalto, quando Mason Greenwood, avançado da equipa, foi detido após ter sido acusado pela ex-namorada de agressão e violação, tendo já sido excluído de todas as actividades da equipa e libertado sob fiança.