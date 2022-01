Rangnick: «Pogba vai voltar motivado, nem que seja para conseguir contrato noutro clube»

Paul Pogba já voltou a integrar os treinos do Manchester United depois de se ter lesionado no passado mês de novembro ao serviço da seleção francesa, e Ralf Rangnick, treinador dos red devils, garantiu que o médio gaulês vai fazer de tudo para voltar às boas exibições, "nem que seja para conseguir um contrato em outro clube"."Quer mostrar aos adeptos, à direção e ao Mundo o tipo de jogar que consegue ser. Mesmo que seja só para mostrar o suficiente para conseguir um contrato fora do Manchester United, vai estar altamente motivado, e sendo assim, porque não haveria de o meter a jogar?", disse o técnico alemão em declarações reproduzidas pelo 'The Sun'.Rangnick referiu ainda que Pogba não estará disponível para os dois próximos compromissos dos red devils, frente a Brentford (esta quarta-feira pelas 20H00) e West Ham (sábado, 15H00), mas que estará de regresso aos convocados logo no início de fevereiro."Para mim, não tem nada a ver com o jogador ter o contrato a terminar ou não. A questão é se ele ainda quer fazer parte deste grupo, se ainda se sente integrado fisicamente e mentalmente. E se for esse o caso, qual seria a razão para não jogar depois de uma lesão de dois meses e meio? Está preparado e quer mostrar-se", concluiu.