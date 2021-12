Rangnick sobre Ronaldo: «Nunca vi um jogador com esta idade tão forte fisicamente»

Ralf Rangnick, o treinador que o Manchester United contratou para liderar a equipa até ao final da época, deu esta sexta-feira a sua primeira conferência de imprensa como treinador dos red devils e falou de Cristiano Ronaldo, que ontem marcou dois golos na vitória sobre o Arsenal, por"Temos sempre de adaptar o nosso estilo e a nossa ideia de jogo aos jogadores que temos disponíveis e não o contrário. Vi o Cristiano Ronaldo ontem na segunda parte, aos 36 anos, um grande profissional. Nunca vi um jogador com esta idade tão forte fisicamente. É um futebolista que faz facilmente a diferença", explicou o técnico alemão."A questão é como podemos desenvolver toda a equipa, não penas o Cristiano. Jogamos na mais competitiva liga do Mundo, por isso precisamos de todos os jogadores. Pelo que vi do Cristiano ontem, ele está mais do que ansioso por fazer isso, por ajudar a equipa. Os seus companheiros vão ter de fazer o mesmo", acrescentou Ralf Rangnick.