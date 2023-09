Rashford aparece no treino do Man. United com outro Rolls Royce poucos dias depois do acidente

Marcus Rashford esteve envolvido num acidente de trânsito poucas horas depois do jogo do Manchester United com o Burney, no último sábado, e embora o Rolls Royce tenha sofrido alguns danos, o avançado inglês não ficou apeado.





A imprensa inglesa relata esta segunda-feira que Rashford apareceu no treino dos red devils ao volante de outro Rolls Royce, pois o jogador é detentor de três modelos, cada um deles avaliado em 800 mil euros.No acidente de sábado, que envolveu outra viatura, conduzida por uma mulher de 74 anos, o carro de Rashford acabou por derrubar um semáforo. A polícia esteve no local, mas ninguém ficou ferido.A condutora do outro veículo, entretanto, revelou que não conhecia o craque. "Ela estava a caminho de casa, depois de ter estado a tomar conta da neta. É uma condutora muito cuidadosa, principalmente quando chove, como era o caso", contou uma fonte próxima da mulher, ao 'The Sun'. "O impacto fez disparar os airbags e ficou muito confusa. Não é adepta de futebol e não fazia ideia de quem era o Marcus Rashford."A polícia emitiu entretanto um comunicado a dar conta que o acidente não será investigado.