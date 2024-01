Rashford em apuros: avançado foi apanhado em festa e disse a Ten Hag... que estava doente

O 'The Sun' avança que Marcus Rashford, avançado do Manchester United, está debaixo de fogo depois de ter justificado a sua ausência no treino de sexta-feira com motivos de doença, apesar de ter sido apanhado numa festa poucas horas antes.Segundo a mesma fonte, Rashford esteve em Belfast na semana passada para visitar um amigo e terá marcado presença em festas noturnas por duas noites consecutivas. Horas depois de uma dessas festas, na sexta-feira, o internacional inglês informou Ten Hag acerca da sua indisponibilidade para o treino, uma vez que se encontrava doente.Em comunicado oficial, o Manchester United revelou que o jogador estaria ausente do duelo da Taça de Inglaterra frente ao Newport County (2-4) mas, depois da partida, Ten Hag foi questionado acerca da ausência do craque, que entretanto viu algumas imagens de uma das festas partilhadas nas redes sociais. "É um assunto interno e vou tratar disso", referiu o técnico.A imprensa inglesa garante ainda que Rashford já marcou presença no treino desta manhã do Manchester United, onde irá conversar com o treinador acerca dos incidentes dos últimos dias. À espera do inglês poderá estar uma multa de 760 mil euros, o equivalente a duas semanas de salários.