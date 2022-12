Rashford revela motivos de castigo: «Cheguei atrasado a uma reunião. Adormeci»

Ausente da equipa titular do, Marcus Rashford justificou o castigo aplicado por Erik Ten Hag com um atraso para uma reunião... por ter adormecido. O dianteiro, que até saltou do banco para dar a vitória, falou num erro que pode acontecer e diz entender a decisão."São as regras da equipa, um erro pode acontecer. Estou desapontado por não ter jogado, mas entendo a decisão. Estou feliz por termos ganho o jogo. Acho que podemos sublinhar esta situação e seguir em frente. Atrasei-me um pouco para uma reunião, adormeci", revelou o avançado, à BT Sport.