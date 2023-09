Rashford sofre acidente depois do jogo com o Burnley e Bruno Fernandes pára para ajudar

O jornal inglês 'The Sun' relata esta manhã que Marcus Rashford, avançado do Manchester United, sofreu um acidente de trânsito depois do jogo de ontem com o Burnley, que os red devils venceram, por 1-0, com um golo de Bruno Fernandes.



Segundo o mesmo jornal, a colisão aconteceu quando o jogador deixou Carrington, o centro de treinos do United, para onde a equipa regressou de autocarro depois do jogo fora de casa.



O Rolls Royce do jogador, avaliado em cerca de 800 mil euros, ficou danificado, mas Rashford, embora tenha ficado abalado, não sofreu lesões físicas.



Conta ainda o 'The Sun' que Bruno Fernandes, que também regressava a casa depois do jogo, parou para ajudar o companheiro de equipa. A polícia também esteve no local.