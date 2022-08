Redknapp 'encoraja' Ten Hag: «Manchester United não pode ser pior do que na época passada»

Harry Redknapp fez a sua previsão para a temporada 2022/23 da Premier League. Para o treinador inglês, as equipas do top-6 não vão sofrer alterações relativamente à época passada, mas pode haver uma pequena 'surpresa' na luta pelo título."Há várias equipas que têm de melhorar esta temporada. Para Ten Hag, a parte boa é que o Manchester United não pode ser pior do que foi em 2021/22. Também penso que não vão conseguir chegar ao top-4 novamente, apesar de sentir que vão ser melhores", começou por escrever no 'The Sun'.E prosseguiu, atribuindo o favoritismo ao Liverpool: "Na minha opinião, o top-6 vai ser o mesmo da temporada passada com uma grande exceção: consigo ver o Liverpool a ultrapassar o Manchester City na corrida pelo título. O City tem argumentos com Haaland. É rápido, forte, poderoso e um grande finalizador. Vai ser preciso algo mais para o parar. Mas o Liverpool também tem um 'belo rapaz' em Darwin, Luis Díaz é um jogador de topo e Salah assinou um novo contrato".Redknapp arriscou ainda um outro palpite, frisando que este pode ser o ano em que os citizens conquistam a Liga dos Campeões. "Como alguém que gosta de uma pequena aposta [na Premier League], tenho de dizer que o Liverpool me agrada. Penso que este é o ano em que o Manchester City ganha a Liga dos Campeões, e esse pode ser o fator decisivo na corrida pelo título do campeonato", concluiu.