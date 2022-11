Regresso a casa como dono? Manchester United interessa a David Beckham

A família Glazer colocou o Manchester United à venda e a imprensa inglesa avança que David Beckham está interessado na compra do clube.O antigo futebolista, que foi formado nos red devils, está disponível para manter conversações com um eventual investidor na qualidade de parceiro, uma vez que não tem capital para avançar sozinho para a compra de um dos maiores clubes da Premier League.A informação é avançada pelo 'The Times', que recorda a ligação sentimental de Beckham com Old Trafford. Vários investidores contactaram o antigo futebolista no passado, mas as conversações nunca chegaram a bom porto.Mas parece que agora o antigo capitão da seleção inglesa está disponível para reentrar no clube pela cúpula, depois de os norte-americanos terem anunciado a intenção de deixarem o clube, 17 anos depois de ali terem chegado.Sempre muito criticados pelos adeptos, os Glazer saem pela porta pequena. Cristiano Ronaldo também criticou os donos do Manchester United na polémica entrevista que deu ao jornalista Piers Morgan.