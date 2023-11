Revelada causa da morte de Bobby Charlton

A imprensa inglesa revela esta quarta-feira que sir Bobby Charlton morreu na sequência de uma queda acidental sofrida no lar onde se encontrava internado desde julho, com demência, segundo foi revelado por um grupo de especialistas em tribunal.



O antigo jogador inglês, de 86 anos, morreu a 21 de outubro, no hospital, onde deu entrada depois de ter perdido o equilíbrio quando se levantava de uma cadeira, tendo batido no parapeito de uma janela. Há a "possibilidade" de ter embatido também num radiador.



Logo após a queda verificou-se que a mobilidade do antigo jogador não tinha sido afetada, mas mais tarde constatou-se que tinha um edema nas costas. Foram chamados os paramédicos.



No hospital verificaram que Bobby Charlton tinha sofrido fraturas nas costelas e que muito provavelmente iria desenvolver uma pneumonia. Os médicos decidiram colocá-lo em cuidados paliativos e o antigo futebolista acabaria por morrer cinco dias depois.



No tribunal foi também explicada toda a história clínica do doente, desde a remoção do apêndice, da vesícula, uma infeção urinária e várias infeções respiratórias ao longo dos últimos anos. Tinha tido também covid em setembro deste ano.



O médico legista considerou que a morte foi acidental. A causa terá sido um pneumotórax traumático motivado pela queda, aliado à demência/Alzheimer.