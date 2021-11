Rio Ferdinand aponta novo nome ao Manchester United: «E que tal Carlos Queiroz?»

O nome de Mauricio Pochettino continua a ser falado em Inglaterra com o escolhido pelos responsáveis do Manchester United para ocupar o lugar de Solskjaer no comando técnico dos red devils, sendo que existe o grande obstáculo de ter contrato com o PSG. Enquanto não há decisão, Rio Ferdinand lançou mais um nome."E que tal Carlos Queiroz? Acho que se o Manchester United o chamar, ele largará tudo o que estiver a fazer", referiu o antigo jogador no programa Vibe with Five, no YouTube."Não acredito que o Pochettino deixe o PSG a meio da época", disse o antigo jogador dos red devils. "É um homem íntegro, um homem de respeito. Penso que se sente agradecido pela oportunidade que está a ter no PSG e que vai dizer 'se me querem assim tanto, vão ter de esperar'.""Creio que para ele o Manchester United é o pináculo, um clube para onde gostaria de ir, mas ele tem muita coisa a acontecer no PSG e há que respeitar isso. E o PSG não é o tipo de clube que deixe sair assim o treinador. Aposto no Poquettino, mas para a próxima época", prosseguiu Ferdinand.Por isso o antigo defesa avançou com um nome para liderar a equipa até ao final da temporada: "Que tal o Carlos Queiroz? Penso que se o Manchester United telefonar a alguém como o Carlos Queiroz, ele deixa tudo o que estiver a fazer."O treinador português - que foi duas vezes adjunto de Alex Ferguson nos red devils - , é o atual selecionador do Egito.Segundo o jornal 'Mirror', o clube inglês estaria disposto a pagar 10 milhões de euros ao PSG para garantir Pochettino, que tem toda a família ainda sediada em Inglaterra, o que pode ser determinante na hora decidir se deve deixar o PSG.