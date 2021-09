Rio Ferdinand criticou Ronaldo e Solskjaer já respondeu: «Fala de coisas que não sabe»

Ole Gunnar Solskjaer não perdeu a oportunidade para responder a Rio Ferdinand, antigo defesa dos red devils que questionou um gesto de Cristiano Ronaldo durante o jogo com o Young Boys, para a Liga dos Campeões.





O português foi visto junto à linha a gritar para dentro de campo depois de ser substituído, atitude que Ferdinand considerou colocar em causa a autoridade do treinador, o que foi agora esclarecido pelo técnico norueguês."O Rio às vezes fala de coisas que não sabe. Ele não treina jogadores. Tanto o Bruno [Fernandes] como o Cristiano, que são muito competitivos, apareceram por cima do meu ombro a gritar com o árbitro. Isso aconteceu devido a algumas más decisões. Mas os dois acabaram por se sentar depois disso", esclareceu Solskjaer, que jogou com Rio Ferdinand no Manchester United entre 2002 e 2007.O Manchester United, que hoje regressa à Premier League, frente ao West Ham, acabou por perder o encontro da Champions na Suíça, por