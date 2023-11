Rio Ferdinand defende Bruno Fernandes como capitão: «Quem mais têm lá?»

Roy Keane pede que Erik ten Hag tire a braçadeira de capitão a Bruno Fernandes . Rio Ferdinand tem a opinião inversa e até considera uma loucura os comentários feitos pelo antigo médio do Manchester United. Durante mais um episódio do podcast FIVE, o ex-defesa dos red devils diz não entender a necessidade de se trazer esse tema à conversa nesta fase e explica o porquê com dois argumentos."Quem mais têm lá? Se houvesse alguém que se realçasse, diria para considerarmos, mas lançar um comentário desses assim. Dizer isso é uma loucura. Porque um dos grandes problemas do Erik ten Hag tem sido o número de episódios que têm acontecido fora do campo. A situação do [Mason] Greenwood, a questão do [Jadon] Sancho, o Antony, e agora querer criar outro com a braçadeira de capitão? Vejam a forma como a equipa ficou afetada quando o Maguire saiu da equipa perdeu o estatuto de capitão. São decisões importantes. A braçadeira num clube de futebol é uma decisão importantíssima, que se torna notícia pelas piores razões. E estão a querer trazer mais uma confusão para a mesa? Não me parece que seja o momento certo", atirou o antigo defesa, durante mais um episódio do seu podcast FIVE.