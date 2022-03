Rio Ferdinand e a atitude dos jogadores do Man. United: «Parece que trabalham num escritório»

Rio Ferdinand foi uma das vozes mais críticas depois da derrota do Manchester United diante dos rivais do City, uma partida onde Cristiano Ronaldo não esteve, alegadamente por lesão. O antigo defesa dos red devils criticou a atitude dos jogadores em campo."Sinto, do ponto de vista de quem está de fora, que eles querem ser 'amigalhaços'", disse Ferdinand ao seu canal de YouTube 'Vibe With Five'. "Ninguém quer pôr o nariz de fora. É como como se estivessem todos a trabalhar num escritório, são todos simpáticos mas na realidade não gostam uns dos outros. E não o dizem.""Para ganhar é preciso puxar pelas pessoas, dizer-lhes que não estão a jogar bem. Não é preciso ser agressivo, pode ser uma simples conversa. Por favor digam-me que eles estão a fazer isso...", prosseguiu o agora comentador televisivo."Não vejo uma resposta, a linguagem corporal deles é horrível, a andar de um lado para outro como se o mundo estivesse contra eles, sempre infelizes. Estão a jogar pelo Manchester United, num dérbi! Sabem o quanto aqueles adeptos que estão na bancada dariam para estar no relvado em que vocês estão a passear como estivessem a dizer 'podia estar a fazer coisas bem melhores este domingo'? É isto que me parece que estão a fazer certos tipos."As constantes trocas de treinadores também não ajudam. "Vemos demasiados treinadores a chegar e a partir, mas não é só isso. Se não estás aqui para jogar futebol, para aceitar as críticas e melhorar a cada dia, com vontade para trabalhar, então deixa o clube!"O Manchester United está na 5.ª posição na Premier League, a 22 pontos do líder, o Manchester City. Sábado os red devils recebem o Tottenham.