Rio Ferdinand e o 'caso Ronaldo' no Manchester United: «Não há volta a dar»

Cristiano Ronaldo continua a fazer as manchetes da maioria dos jornais, principalmente os ingleses, na sequência da grande entrevista concedida ao jornalista Piers Morgan, que apesar de só passar na íntegra entre amanhã e quinta-feira, tem deixado, com pequenos teasers, rastos de devastação e guerra entre o jogador, de 37 anos, e os red devils. As opiniões têm-se dividido nas redes sociais entre o apoio ao internacional português e as críticas, nomeadamente entre ex-jogadores que bem conhecem CR7, caso de Rio Ferdinand que já se pronunciou sobre o tema que aquece o futebol europeu."Não podemos defender o que Cristiano Ronaldo fez. A meu ver, este romance entre Manchester United e Cristiano terminou. Sinto que não há volta a dar, creio que o clube não o aceitará de volta e que ele próprio também não quer voltar", afirmou.