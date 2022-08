Rio Ferdinand: «Estamos a prostituir-nos para contratar De Jong, andamos a implorar há 3 meses»

Se noutros tempos o Manchester United contratava jogadores quase com um estalar de dedos, hoje em dia o clube inglês, que passa por um momento complicado, já não é assim tão apelativo para os grandes craques ao nível mundial. Rio Ferdinand, antigo jogador dos red devils, criticou a política de contratações e deu o exemplo de Frenkie De Jong, do Barcelona, que o clube está a tentar garantir.No seu canal de YouTube ‘Vibe with Five’, Ferdinand até se pôs a adivinhar como teriam sido os diálogos do Man. United com o jogador holandês. "Estamos quase a prostituir-nos por causa do De Jong. Andamos há quase três meses a implorar 'por favor, vem para a nossa equipa'. Foram atrás dele a implorar 'assina connosco, por favor'. Ele olhava e dizia 'não é para mim'. E nós continuamos 'por favor, dá-nos uma oportunidade'."Depois, deixou uma constatação: "Como é que nos colocamos nesta posição? Como permitimos que nos coloquem numa posição destas? Acham que o Klopp, o Pep [Guardiola], Sir Alex [Ferguson] ou o Mourinho seguiriam um jogador assim? Não fariam isto..."